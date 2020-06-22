Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три фонтана заработают на территории парка Северного речного вокзала после реконструкции, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.

Два из них почти не сохранились до наших дней. В связи с этим специалисты будут восстанавливать их по архивным фотографиям и документам.

В пресс-службе сообщили, что объекты будут представлять из себя классические четырехуровневые фонтаны в виде чаш разного диаметра. На их вершине будут расположены скульптурные композиции в виде лебедя-кликуна.

"Общая высота всей конструкции составит 5,5 метра. Дно нижних (самых больших) чаш, диаметр которых составляет девять метров, будет облицовано ромбовидными гранитными плитками трех цветов. В основу рисунка был взят элемент "ромб", который просматривается в мощении пола боковых галерей здания Северного речного вокзала", – отметили в пресс-службе департамента.

Сообщается, что одна из чаш фонтанов будет увенчана акантовыми листьями. Кроме того, в ходе реконструкции будет заменено оборудование, подающее воду. Специалисты восстановят площадки, на которых будут расположены фонтаны.

В настоящее время уже демонтированы старое оборудование и чаши. Кроме того, специалисты обустроили технические помещения, в которых будут расположены аппараты управления фонтанами.

Также был проведен канал, по которому пройдут трубы для подачи воды. Специалисты осуществили работы по формированию новых бетонных оснований.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то, что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.