Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала

18:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Три фонтана заработают на территории парка Северного речного вокзала после реконструкции, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.
Два из них почти не сохранились до наших дней. В связи с этим специалисты будут восстанавливать их по архивным фотографиям и документам.
В пресс-службе сообщили, что объекты будут представлять из себя классические четырехуровневые фонтаны в виде чаш разного диаметра. На их вершине будут расположены скульптурные композиции в виде лебедя-кликуна.
"Общая высота всей конструкции составит 5,5 метра. Дно нижних (самых больших) чаш, диаметр которых составляет девять метров, будет облицовано ромбовидными гранитными плитками трех цветов. В основу рисунка был взят элемент "ромб", который просматривается в мощении пола боковых галерей здания Северного речного вокзала", – отметили в пресс-службе департамента.
Сообщается, что одна из чаш фонтанов будет увенчана акантовыми листьями. Кроме того, в ходе реконструкции будет заменено оборудование, подающее воду. Специалисты восстановят площадки, на которых будут расположены фонтаны.
В настоящее время уже демонтированы старое оборудование и чаши. Кроме того, специалисты обустроили технические помещения, в которых будут расположены аппараты управления фонтанами.
Также был проведен канал, по которому пройдут трубы для подачи воды. Специалисты осуществили работы по формированию новых бетонных оснований.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то, что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.
"Это наш город": реставрация Северного речного вокзала завершится ко Дню города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: