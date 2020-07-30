Москвичам предложили выбрать самые красивые городские фонтаны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" проходит серия голосований, в рамках которых жители столицы выбирают лучшие городские парки и смотровые площадки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Наиболее популярные объекты будут нанесены на онлайн-карту реализованных городских проектов. Там же будут отмечены места, которые были благоустроены или как-то иначе преображены благодаря деятельности участников голосования проекта "Активный гражданин".

Всего в столице имеются около 600 фонтанов. В рамках голосования москвичам предложат 19 вариантов. В перечень вошли:

комплекс фонтанов на Поклонной горе;

светомузыкальный фонтан в Парке Горького;

фонтан "Вдохновение" в Лаврушинском переулке;

фонтан "Театральный" у Большого Театра;

фонтан "Пушкинский" на Пушкинской площади;

светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно";

фонтан Витали на Театральной площади;

фонтаны "Дружбы народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ;

фонтан на Биржевой площади;

комплекс фонтанов на Манежной площади;

фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала;

фонтан "Старый цирк" на Цветном бульваре;

фонтан-ротонда "Наталья и Александр" на Никитском бульваре;

фонтан "Турандот" на Арбате;

фонтан "Адам и Ева" у станции метро Новокузнецкая;

фонтан в саду "Эрмитаж";

фонтан в парке "Сокольники".

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие смотровые площадки. Столичные жители могут остановиться на одном из 18 предложенных вариантов. Голосование также проходит в проекте "Активный гражданин".

До этого в столице стартовало голосование, посвященное столичным паркам. Оно проходит в два этапа. На первом этапе нужно выбрать парки в рамках нескольких направлений. Второй этап предусматривает выбор лучших парков Москвы.