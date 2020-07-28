Москвичи выберут лучшие смотровые площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям столицы предлагают выбрать лучшие смотровые площадки города на портале "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Участникам голосования предлагают 18 вариантов площадок, из которых им предстоит выбрать пять лучших. Среди них колокольня Ивана Великого в Кремле, смотровые площадки у здания РАН, возле храма Христа Спасителя, на Воробьевых горах, высотке МГУ, на Патриаршем и Живописном мостах, на Останкинской телебашне, крыше "Лужников", в усадьбе "Коломенское", арке главного входа Парка Горького, парящий мост в "Зарядье" и другие.
Ранее "Активный гражданин" запустил онлайн-карту, на которой отмечены зеленые зоны, спортивные и детские площадки, места отдыха, скверы. Объекты, которые выберут участники серии голосований "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе", дополнят ее.
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