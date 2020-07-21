В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" стартовала серия голосований "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе". Участникам предстоит выбрать лучшие парки, смотровые площадки и фонтаны. Первое голосование, которое будет проходить в два этапа, посвящено паркам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На первом этапе голосования нужно будет выбрать одно, два или все направления из следующих: "Самый живописный парк", "Лучший парк для спокойного отдыха" и "Любимый парк для отдыха с детьми".
На втором этапе нужно будет назвать самый живописных парк. Горожанам, проголосовавшим за вариант "Лучший парк для спокойного отдыха", предложат выбрать парк, наиболее подходящий для отдыха в тишине. Участников, выбравших третье направление, попросят проголосовать за парк, который лучше всего подходит для прогулок и отдыха с детьми.
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне. Всего с 2011 по 2019 год в Москве благоустроили 732 парка и сквера.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
"Это наш город": более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"
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