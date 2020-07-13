Москвичи выбрали программу "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором горожане высказались по поводу мероприятий программы "Москино", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, всего свое мнение высказал 190 131 человек.

Участникам нужно было ответить на два вопроса. Первый касался мероприятий. 25,41% проголосовавших посчитали, что программу нужно дополнить выездными кинопоказами в необычных местах. 24,72% участников хотели бы смотреть советские фильмы с пленки. 15,18% опрошенных предпочли бы посещать показы отечественного короткометражного кино.

За обсуждение фильмов с режиссерами и экспертами проголосовали 13,55 %, встречи в клубе документального кино одобрили 5,94%. Свой вариант предложили 0,46% респондентов. Затруднились ответить 7,83%. Право решать специалистам предоставили 6,92%.

Второй вопрос был посвящен тому, где лучше показывать фильмы с субтитрами на языке оригинала. 9,62% проголосовали за кинотеатр "Искра", 9,23% выступили за "Молодежный", а 8,41% – за "Спутник". Остальные кинотеатры получили меньше 8% голосов. Право решать специалистам предоставили 18,2%, а 21,78% респондентов не посещают показы на языке оригинала.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось голосование по проекту "Музеи – детям". Москвичам предлагают оценить проект, который позволяет школьникам и учащимся колледжей круглогодично посещать культурные площадки столицы. Для их бесплатного посещения нужно показать на кассе карты москвича или "Москвенок".

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

