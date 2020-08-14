Фонтан воссоздадут по чертежам Шехтеля в кинотеатре "Художественный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фонтан, воссозданный по чертежам архитектора Федора Шехтеля, появится в кинотеатре "Художественный", сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Специалисты обнаружили основание фонтана под большим витражем здания. Сообщается, что точного описания ранее утерянного объекта не сохранилось, однако его расположение и габариты указаны в фиксационных чертежах Шехтеля.
В настоящее время все работы по декору завершены в условиях мастерской. Так, специалисты отреставрировали мужские и женский маскароны, а также буквы дореволюционных вывесок.
Помимо этого, воссозданы венки восточного фасада, барельеф на западном фасаде, а также вентиляционные решетки фойе и потолок большого зала. Специалисты также смонтировали карнизы в фойе и большом зале и отреставрировали венок на стене большого зала.
В настоящий момент продолжается монтаж мутулов и букв на западном фасаде. Также ведутся работы по обрамлению портала сцены главного зрительного зала и барельефа "Селена". Специалисты сейчас реставрируют и поручень балкона главного зрительного зала.
"Все реставрационные работы в кинотеатре проводятся под контролем специалистов департамента культурного наследия и по согласованному с ведомством проекту. Планируется, что работы по кинотеатру "Художественный" будут завершены до конца 2020 года", – рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Москве планируют отреставрировать Церковь Ильи Пророка на улице Ильинке. Объявлен конкурс на выполнение ремонтных работ, заявки принимаются до 28 августа.
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