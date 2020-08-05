Реставрацию исторической ограды Воспитательного дома могут завершить в начале 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реставрация исторической ограды Воспитательного дома в центре Москвы начнется в ближайшее время. Работы планируется завершить в начале 2021 года, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Эта часть ансамбля, входящая в границы красной линии Москворецкой набережной, представляет собой ограждение из 16 декоративных секций", – отмечается в сообщении.

Реставраторам предстоит привести в порядок конструкции ограды и ворот, вернуть им первоначальный облик и оригинальный цвет.

Сейчас поверхность цоколя ограды местами разрушена, есть отслоения гранитных плит и следы коррозии на металлических элементах. Утрачены многие фрагменты и декоративные элементы ограды.

Специалисты будут поэтапно демонтировать секции ограды и отправлять их в реставрационную мастерскую, ремонтно-реставрационные работы по цоколю будут проводиться на месте.

Воспитательный дом построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Карла Бланка. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее на Большом Каменном мосту в рамках проведения капитального ремонта начали демонтировать гранитные плиты облицовки. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид.

Сейчас в работах задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники. С проезжей части уже сняли более 8 тысяч квадратных метров асфальта.