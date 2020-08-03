В столице отреставрируют здания Биологического музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здания Биологического музея имени Тимирязева столичного департамента культуры ждет реставрация, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Музей занимает бывшую усадьбу купца и крупнейшего коллекционера России второй половины XIX века Петра Ивановича Щукина. Он расположен на Малой Грузинской улице.

"Бывшая усадьба Петра Щукина – яркий образец неорусского, или, как его еще называют, псевдорусского, стиля. Он основан на традициях древнего зодчества и народного искусства. Несмотря на то что проекты домов в разное время делали разные архитекторы, оба строения напоминают сказочные терема", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Усадебный комплекс состоит из кирпичных домов, возведенных в конце XIX – начале XX века. Во время работ реставраторам предстоит укрепить фундамент здания и кирпичную кладку стен, привести в порядок крыши зданий, также специалисты отремонтируют окна, двери и фурнитуру.

В помещениях зданий отреставрируют стены и своды, порталы дверных проемов и лепной декор, также будут восстановлены мраморные плиты с мозаичными вставками на полах. Здания нового и старого музеев являются объектами культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на реставрацию бывшего дома работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Все работы будут проводить по согласованному ранее проекту и под пристальным контролем специалистов ведомства.

Во время реставрации специалисты вернут исторический облик фасадам дома, пластиковые окна заменят на деревянные, также реставраторы демонтируют металлические козырьки и решетки. Кроме того, реставраторы воссоздадут исторический вид лестницы главного входа, отделав ее гранитом. Реставрацию исторического здания планируют завершить до конца августа 2021 года.

