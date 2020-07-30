Ягодинский особняк в Милютинском переулке отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на реставрацию бывшего дома работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В трехэтажном здании в Милютинском переулке, который известен также как ягодинский особняк, жил один из главных руководителей советских органов госбезопасности Генрих Ягода (1891–1938). Здание было построено в 1927–1925-х годах по заданию президиума Моссовета.
Помимо Ягоды, в здании в разные годы проживали революционеры и советские государственные деятели Артур Артузов, Терентий Дерибас, Меер Трилиссер и другие. Сейчас в бывших квартирах работников НКВД расположены офисы.
"Дом в Милютинском переулке представляет собой одну из ярких работ выдающегося советского архитектора Аркадия Лангмана. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения", – отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что все работы будут проводить по согласованному ранее проекту и под пристальным контролем специалистов ведомства. Во время реставрации специалисты вернут исторический облик фасадам дома, пластиковые окна заменят на деревянные, также реставраторы демонтируют металлические козырьки и решетки.
Кроме того, реставраторы воссоздадут исторический вид лестницы главного входа, отделав ее гранитом. Реставрацию исторического здания планируют завершить до конца августа 2021 года.
Ранее департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове. Возведенное в 1671–1679 годах трехъярусное здание является объектом культурного наследия федерального значения, охраняемый государством.
За свою более чем трехсотлетнюю историю сооружение использовали под разные нужды. Мостовая башня служила парадным въездом в родовую вотчину Романовых. Ее нижний ярус раньше был проездным, а на втором ярусе располагались комнаты звонарей.
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