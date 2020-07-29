Мосгорнаследие утвердило предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мостовая башня – яркий и уникальный образец московского зодчества XVII века. Эксперты составили перечень всех ценных элементов сооружения. Так, в предмет охраны включены все детали декоративного убранства фасадов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Возведенное в 1671–1679 годах трехъярусное здание является объектом культурного наследия федерального значения, охраняемый государством. Эксперты определили историческую и художественную ценность фасада и интерьеров сооружения, над которыми работали архитекторы Михаил Иванов, Иван Кузнечик, Кондратий Мымрин и другие.
За свою более чем трехсотлетнюю историю сооружение использовали под разные нужды. Мостовая башня служила парадным въездом в родовую вотчину Романовых. Ее нижний ярус раньше был проездным, а на втором ярусе располагались комнаты звонарей.
До время пребывания в Измайлове царя Алексея Михайловича на втором этаже проходили заседания Боярской думы, а в начале 30-х годов XVIII века императрица Анна Иоанновна собирала в Мостовой башне Сенат.
Последний раз реставрация здания проводилась в 1980-е годы. Сейчас в Мостовой башне идут восстановительные работы: специалисты уже укрепили фундамент, восстанавливают кирпичную кладку и декоративные элементы. В частности, реставраторы приводят в порядок изразцы, деревянные окна, двери и проездные ворота, а также медную кровлю.
Ранее специалисты утвердили ценность особняка Якунчиковой в Москве. Были описаны все элементы, которые определяют историческую ценность особняка Московского торгово-строительного общества. В предмет охраны включили все уникальные декоративные элементы, которыми украшен особняк. В итоге реставрационные работы будут осуществляться с учетом предмета охраны памятника.
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