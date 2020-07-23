В Москве отреставрируют Дом журналиста

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мосгорнаследие утвердило проект реставрации Дома журналиста на Никитском бульваре в столице. Особняк является объектом культурного наследия.
Согласно проекту, будут отреставрированы кровля, наружные стены и интерьеры здания, передает портал мэра и правительства Москвы. Работы начнутся уже этим летом.
Трехэтажный особняка был построен в 1730-х годах для князей Гагариных. Во второй половине XIX века здание реконструировали в стиле эклектики.
После революции там разместили Дом печати, позднее переименованный в Домжур. Вместе с ним будет отреставрировано соседнее здание, которое занимает Союз журналистов России.
Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, Домжур остается одной из главных культурных площадок города, где проходят творческие встречи, концерты и кинопоказы.
Он добавил, что начале XX века там представляли свои стихи Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Демьян Бедный и Александр Блок.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируют открыть к концу 2020 года.
Кинотеатр "Художественный" планируется открыть к концу этого года
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