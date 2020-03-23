Особняк с купидонами XIX века отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице идет реставрация главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Садовом кольце. Здание отличает богатый лепной декор, на котором присутствуют купидоны.

Во время работ специалисты обнаружили элементы интерьера, которые долгое время были скрыты. Среди находок – две домовые печи, облицованные белыми гладкими изразцами.

Исторические детали нашли во время демонтажа поздних перегородок и других материалов. Элементы интерьера хорошо сохранились, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты расчистят лепной декор от поздних наслоений красок, а утраченные элементы восстановят по сохранившимся образцам, а также по архивным фотографиям и документам.

Двухэтажный особняк с подвалом и антресолями расположен на улица Земляной Вал, доме 56, строении 3. Он был возведен в 1843–1845 годах неизвестным архитектором.

Долгое время усадьбой владел меценат, промышленник и представитель купеческой династии Герасим Хлудов. В 1892-1893 годах здание приобрел крестьянин Филипп Пантелеев.

Ранее в столице на Манежной площади заменили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Теперь статуя выполняет воинское приветствие, а у коня приподнято левое переднее копыто.