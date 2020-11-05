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Общество

14:51

Синоптики предупредили, что зима в РФ будет холоднее прошлой

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предстоящая зима в России будет более холодной, чем прошлая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"С большой степенью вероятности можно утверждать, что не ожидается такая аномально теплая зима, как в прошлом году. Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но в целом она ожидается около и выше нормы", – отметил синоптик.

Также эксперт рассказал, что уже в начале следующей недели в Москве погода значительно изменится: температура снизится до 4–5 градусов, а со вторника ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. В светлое время суток температура воздуха может подняться до 10 градусов тепла.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

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