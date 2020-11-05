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Общество

10:35

Гидрометцентр рекомендует водителям Москвы сменить резину

общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам столицы следует сменить летнюю резину на зимнюю из-за приближения похолодания, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в ЦФО ожидается похолодание на 7–8 градусов ночью и 4–6 градусов днем.

"Рекомендация, что при такой температуре нужно подумать о смене резины, потому что она начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается при температуре пять градусов и ниже днем", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице в четверг и пятницу в дневные часы прогнозируется 7–9 градусов тепла, в субботу – 9–11 градусов тепла, в воскресенье воздух прогреется до плюс 6–11, в понедельник и вторник ожидается 2–7 градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что жителей России ожидает зима холоднее предыдущей. Синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.

Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.

Метеоролог рассказал о погоде в ближайшие дни

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