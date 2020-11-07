Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 7 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", температура воздуха поднимется до 6-11 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов. Существенных осадков не ожидается.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в регионе выше нормы на 6-7 градусов, а содержание кислорода находится в пределах нормальных значений.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. Со следующей недели в столичный регион придет похолодание.