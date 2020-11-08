Температура воздуха в столице 8 ноября побила рекорд за 70 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в столице в воскресенье достигла отметки в плюс 10 градусов. Так воздух прогрелся в этот день впервые более чем за 70 лет, говорится на сайте центра погоды "Фобос".

"Сегодня в столичном регионе – последний день затяжной положительной аномалии, начавшейся еще 22 октября. К 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до отметки в плюс 10 градусов", – уточняется в сообщении синоптиков.

По данным центра, 8 ноября столбики термометров москвичей показывали значения на семь-восемь градусов выше климатической нормы.

"Однако это ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12,0 и был установлен в 1927 году", – обратили внимание в "Фобос".

Ранее в МЧС предупредили о возможной гололедице на дорогах к утру понедельника. Водителям рекомендовали избегать резких перестроений и торможений.