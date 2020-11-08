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Общество

20:03

Москвичей предупредили о гололедице и понижении температуры до минусовых значений ночью

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городе прогнозируется ухудшение погоды. По информации МЧС России по столице, с 21:00 местами столбики термометров опустятся до отрицательных значений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ночью и утром может быть гололедица на территории Москвы. Гололед может затруднить движение наземного транспорта, говорится в прогнозе. Водителям рекомендовали избегать резких перестроений и торможений.

Горожанам в ведомстве напомнили, что надо быть внимательными. Пешеходам посоветовали подбирать обувь с нескользкой подошвой.

Пожилым людям и тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, советуют использовать трость с резиновым наконечником.

Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам эксперта, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.

В МЧС предупредили о возможной гололедице на дорогах к утру

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