Жителей европейской части РФ ожидают аномально теплые дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномальное тепло придет в европейскую часть России на пять дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам эксперта, с 10 ноября теплая погода установится и на территории Сибири – там воздух может прогреться до 12 градусов.

"На европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета (обозначение высокого отклонения от нормы на климатической карте. – Прим. ред.)", – рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали, что жителей Москвы в выходные ждут последние теплые дни осени. В светлое время суток температура воздуха может подняться до 10 градусов тепла.

А вот зима, прогнозируют синоптики, в этом году будет холоднее прошлой.