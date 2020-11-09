Синоптик рассказал, когда в Москву придет первый снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первые снежинки выпадут в столице уже этой ночью, а полноценный снежный покров прогнозируется к концу ноября. Об этом в диалоге с Москвой 24 сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снежный покров по климату формируется 28 ноября. Наверное, так и будет в этом году, снег выпадет в последней декаде ноября. Не более 2–4 сантиметров. А так ближайшая десятидневка – период бесснежный. Москва не побелеет в ближайшие 10 дней", – сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что будет довольно холодно и начнутся слабые заморозки. Когда среднесуточная температура держится на отметке ноль и ниже, то это признаки наступления климатической зимы.
При этом, по прогнозам Тишковца, осадков практически не ожидается. "Этой ночью может быть местами небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Но это будет очень локализованно и кратковременно", – добавил синоптик.
Ранее в центре "Фобос" сообщили о большем количестве ясных дней в ноябре, чем обычно бывает в столице в это время.
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