Синоптик рассказал, сколько солнечных дней будет в Москве в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ноябрь в столице ожидается более солнечным, чем ежегодно в этом месяце бывает по климату. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Солнца будет больше, чем должно быть обычно в ноябре. Хотя ноябрь по своей пасмурности – один из самых хмурых месяцев в году, в котором по климату должен быть всего один ясный день, а все остальное – это облачная, пасмурная погода", – сообщил Тишковец.

По прогнозам синоптика, месяц будет достаточно засушливым, дефицит по осадкам будет варьироваться в диапазоне как минимум 10–30%.

"Будет очень продолжительное влияние антициклона, то есть области высокого атмосферного давления. Поэтому солнечных дней будет не один и не два – их будет несколько. Время от времени солнце будет выглядывать", – подчеркнул Тишковец.

Синоптик прогнозирует особенно большое количество солнца в ближайшие 10 дней, при этом температура должна быть близкой к норме. "Может, три снежинки сегодня в ночь где-то выпадут, так же будет на неделе, но они тут же будут исчезать и таять", – сообщил специалист.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали о засушливом ноябре в столице с малым количеством осадков.