Синоптик предупредил о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ к концу недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По данным специалиста, на юге европейской части страны температуры будут ниже нормы на 2–4 градуса к воскресенью. При этом в Приволжском федеральном округе отклонение от нормы составит до 7 градусов.
"Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области", – сказал Вильфанд.
Кроме того, на юге европейской части России произойдет изменение циркуляции воздуха. Из-за этого к концу недели в Астраханской области днем температура будет близка к нулевым значениям, а ночью станет отрицательной.
По прогнозу синоптика, холод также придет на Урал.
"Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до 3-4 градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус 5 градусов", – заявил Вильфанд.
Он подчеркнул, что осадков на этой территории страны не ожидается. На Урале будет преобладать область высокого давления.
Вильфанд добавил, что похожая погода установится в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, какую погоду ждать москвичам зимой. Вице-мэр отметил, что зима будет холоднее по температурным показателям.
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