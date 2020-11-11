Синоптик предупредил о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ

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Стало известно о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ к концу недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По данным специалиста, на юге европейской части страны температуры будут ниже нормы на 2–4 градуса к воскресенью. При этом в Приволжском федеральном округе отклонение от нормы составит до 7 градусов.

"Это будет обусловлено антициклоном. К субботе заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области", – сказал Вильфанд.

Кроме того, на юге европейской части России произойдет изменение циркуляции воздуха. Из-за этого к концу недели в Астраханской области днем температура будет близка к нулевым значениям, а ночью станет отрицательной.

По прогнозу синоптика, холод также придет на Урал.

"Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до 3-4 градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус 5 градусов", – заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что осадков на этой территории страны не ожидается. На Урале будет преобладать область высокого давления.

Вильфанд добавил, что похожая погода установится в Москве и Санкт-Петербурге.

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