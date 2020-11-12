Синоптики прогнозируют гололедицу в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в столице в выходные, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что осадки пройдут в воскресенье из-за появления небольшого циклона и атмосферных фронтов. В остальные дни, по словам синоптиков, вероятность осадков будет низкой.

"Пришло то осеннее время, когда антициклоны перестали быть безоговорочно солнечными – когда-то облака будут полностью затягивать небо, когда-то будут и прояснения, местами будут возможны туманы. В пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, преимущественно без осадков, местами туман", – отметили в Гидрометцентре.

Синоптики подчеркнули, что в ночь на субботу в Москве стоит ожидать температуру -1... +1 градус. Днем, согласно сообщению, столбики термометров поднимутся несильно – до +1... +3 градусов. Отмечается, что скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами ожидается гололедица.

"В воскресенье, 15 ноября, местами небольшие осадки. Ночью в Москве – минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса. Днем в Москве – ноль – плюс 2, по области – минус 3 – плюс 2 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Местами гололедица", – заявили в Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что данные показатели превысят климатическую норму примерно на два градуса. Атмосферное давление останется высоким.

В Гидрометцентре сообщили, что в начале следующей недели ожидается похолодание. В частности, 16 ноября ночью температура воздуха составит минус 5… 0 градусов, днем – минус 3 – плюс 2 градуса. По словам синоптиков, ветер будет юго-восточным, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

"Во вторник, 17 ноября, без осадков, ночью – минус 7 – минус 2 градуса, днем – минус 4 – плюс 1. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду", – сообщили в Гидрометцентре.

Ранее москвичей предупредили о тумане в период с 21:00 12 ноября до 21:00 13 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в европейской части России в ближайшие дни будет полностью соответствовать климатической норме. Он заявил, что потепления в это время не ожидается.