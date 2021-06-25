В России может появиться нейросеть для выявления нелегальных мусорных свалок

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Нейросеть, которая позволит находить на фотографиях нелегальные свалки, чтобы вовремя их предотвращать, начали разрабатывать специалисты Вымпелком. Об этом сообщает РИА Новости.

"Намерены разработать алгоритм, который позволит искать нелегальные свалки", – приводит пресс-служба компании слова исполнительного вице-президента Джорджа Хелда.

Уточняется, что уже разработан алгоритм, который позволит контролировать своевременность вывоза твердых бытовых отходов из пунктов временного хранения. Нейросеть сможет мониторить этот график в режиме реального времени. Пилотные проекты планируется провести в нескольких российских регионах.

В конце апреля в Москве в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора. В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов.