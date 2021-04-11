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Технологии

06:58

В США нейросеть научили определять имя человека по фото

технологии наука

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

В США исследовательский центр Mitre при правительстве разработал технологию, которая способна определяет имя человека по его фотографии.

Как пишет издание Forbes, программа была создана для того, чтобы улучшить систему распознавания лиц.

В ее основу легло исследования Еврейского университета в Иерусалиме, где ученые предоставили искусственному интеллекту (ИИ) 13 тысяч изображений лиц с подписанными именами. В результате нейросеть наделила каждое имя определенными чертами.

В свою очередь Mitre добилась того, что алгоритм с вероятностью до 80 процентов смог по фото человека верно угадать одно имя из двух предоставленных ему на выбор.

При этом указывается, что технология, которая получила название "эффект Дориана Грея" в честь антигероя романа Оскара Уайльда, будет способна работать и в обратном порядке. Например, если задать имя, то ИИ сможет подобрать под него лицо.

Авторы программы утверждают, что ей не потребуются базы данных с соотношением лиц и имен людей. По данным газеты, единственным заказчиком Mitre является правительство США, от которого компания получила до двух миллиардов долларов.

До этого лаборатория предоставляла услуги по распознаванию лиц ФБР, а также занималась разработкой системы отслеживания контактов с COVID-19.

Научный сотрудник Университета Торонто Лекс Гилл заявил, что экспертное сообщество скептически относится к технологиям, которые подрывают конфиденциальность.

Один из разработчиков сервиса Skype Яан Таллинн ранее назвал нейросеть главной угрозой человечеству, поскольку сейчас невозможно предугадать, каких вершин достигнет эта разработка.

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