Разворотнева призвала обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

16:00
Фото: Екатерина Бибикова
Жители ЖК на улице Мельникова провели публичную акцию с целью привлечь общественное внимание к произволу застройщика. Они вышли с плакатами и потребовали достроить обещанный им при покупке квартир детский сад, а также вернуть парковку, которую продали и перестраивают в офисный центр и гостиницу. Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева прокомментировала действия жильцов.
Правозащитница, член Общественной палаты РФ еще 9 июля направила обращения Сергею Собянину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. В них она попросила прекратить незаконное переустройство и перепланировку здания паркинга и способствовать приведению его в исходное состояние. Также она предложила рассмотреть вопрос приобретения городом у застройщика недостроенного здания детского сада с целью последующей сдачи его в эксплуатацию.
"Эмоции людей хорошо понятны. Ситуация не нова: при покупке квартир показали красивые проспекты, обещали достойную инфраструктуру, в итоге ее не обеспечили. Такие случаи будут повторяться до тех пор, пока застройщиков не обяжут прописывать в инвестиционных договорах с гражданами не только квартиры, но и объекты инфраструктуры, сделав таким образом необходимым выполнение подобных обязательств. И, конечно, я это неоднократно повторяю, нормы обеспечения жилой застройки социальной и транспортной инфраструктурой должны носить обязательный, а не рекомендательный характер", – отметила она.
Ранее Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму. По ее мнению, от увеличения числа браков и одновременного сокращения числа разводов серьезно зависит демографическая ситуация в стране.
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