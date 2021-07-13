Тимофей Баженов выдвинулся в Думу по Бабушкинскому избирательному округу

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Руководитель общественного движения, тележурналист Тимофей Баженов подал документы на регистрацию своей кандидатуры в нижнюю палату российского парламента.

"Я вижу, что решение поднятых мною проблем лежит на законодательном уровне и требует гарантированной поддержки со стороны большинства в Государственной думе. Поддержку своей позиции я нашел у коллег в "Единой России", – отметил Баженов.

Он предлагает способы улучшения экологической обстановки, методы борьбы с телефонными и сетевыми мошенниками. Также Баженов разрабатывает государственные социальные программы.

Ранее член Общественной палаты, правозащитница и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева подала документы в избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в Государственную думу 8-го созыва.

Перед этим на XX съезде партии "Единая Россия" ее утвердили кандидатом по Нагатинскому одномандатному избирательному округу № 201.

