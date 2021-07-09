Баженов оценил решение президента, ограничивающее вредные выбросы промпредприятий

Фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов прокомментировал новый закон, позволяющий правительству России вводить квоты на загрязнение в любом городе страны с 1 сентября 2022 года.
По мнению общественника, действующие штрафы для загрязняющих окружающую среду предприятий практически не работают.
"Я уверен, что только ужесточение наказания со стороны государства за экологические преступления способно сдержать атаку на окружающую среду со стороны крупных предприятий. Штраф должен точно быть не меньше суммы ущерба", – заявил он.
Баженов подчеркнул, что благодаря новому законопроекту экологически вредные предприятия будут обязаны соблюдать установленные квоты, что позволит решить проблему загрязнения окружающей среды.
"На мой взгляд, в нашей стране заканчивается время безответственного бизнеса, который ради прибыли готов уничтожать нашу природу, травить людей вредными выбросами и сливать отходы в водоемы", – сказал тележурналист.
Он также отметил, что новый закон свидетельствует об обеспокоенности государства состоянием экологии в России.
Ранее Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы.
Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.
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