Тимофей Баженов: надо усилить роль общественных институтов

Фото: Максим Манюров
Телеведущий Тимофей Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы.
"То, что мы сделаем для сохранения окружающей среды сегодня, будет иметь влияние на будущее всей страны. Нагрузка на окружающую среду во многом уже достигла своего пика", – пояснил он.
По мнению Баженова, данную проблему возможно решить лишь на государственном уровне. В связи с этим он отметил, что инициативы "Движения Баженова" полностью соответствуют стратегии, которую в своем указе обозначил президент.
Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.
В настоящее время такие инспекторы уже могут фиксировать нарушения, собирать улики о противоправных действиях и направлять соответствующую информацию в органы правопорядка. Кроме того, они могут заниматься просветительской деятельностью.
Баженов также высказал мнение, что стоит большую роль уделять воспитанию молодежи и приучать молодое поколение к правильному отношению к природе. Для этого он предложил ввести обязательные уроки экологии в школах.
Ранее лидер общественного движения высказался в поддержку недавнего законопроекта, принятого Госдумой. Соответствующий документ предполагает, что теперь за выброшенных на улицу домашних питомцев граждан и организации будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.
По мнению телеведущего, благодаря данной мере удастся уменьшить количество бездомных кошек и собак на городских улицах.
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