Тимофей Баженов: нужно воспитывать ответственное отношение к домашним животным

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За выброшенных на улицу домашних питомцев граждан и организации будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Соответствующий документ подготовили депутаты Госдумы.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что благодаря данной мере удастся уменьшить количество бездомных кошек и собак на городских улицах.

Он отметил, что проблема бездомных животных остро стоит во всех крупных мегаполисах, так что Москва не стала исключением. Столичные приюты переполнены, однако на свалках города все еще большое количество бесхозных кошек и собак.

"Нужно воспитывать ответственное отношение к домашним животным. Живущие на московских улицах бездомные животные в условиях большого города представляют угрозу для здоровья и жизни горожан. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний или проявлять агрессию к человеку. Особенно это касается диких и экзотических зверей", – подчеркнул Баженов.

Он добавил, что новый законопроект заставит граждан ответственно относиться к питомцам и оценивать все риски, прежде чем заводить животных. В настоящее время, согласно действующему законодательству, уголовная ответственность предусмотрена лишь в случае убийства или причинения увечья животному.

"Вновь подготовленные поправки в Административный кодекс предполагают штрафы до 150 тысяч рублей за жестокость и другие нарушения законодательства в области обращения с животными. Например, за разведение в городских условиях диких и экзотических животных", – сообщил общественник.

Баженов обратил внимание и на актуальные проблемы, связанные с содержанием животных в городских квартирах. Одна из них заключается в отсутствии хороших площадок для выгула собак.

"Существующие площадки морально устарели. Эта проблема уже обозначена и начинает решаться городом. В четырех районах столицы, в том числе в Лосиноостровском, до конца года откроются пилотные площадки нового типа для выгула собак", – резюмировал спикер.

Общественник уверен, что забота о животных является маркером цивилизованности, ответственности жителей Москвы и всего общества в целом.

Ранее стало известно, что в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах появятся специализированные места для прогулок с питомцами.

Планируется, что каждая зона будет включать в себя специальные тренажеры, качели и полосы препятствий, состоящие из туннелей, лестниц и колец для тренировки и улучшения физической формы питомцев.

