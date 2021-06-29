Олег Леонов: в ЦАО нужно улучшить инфраструктуру для владельцев домашних животных

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"
В центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Такое мнение высказал куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов на встрече с жителями Красносельского района.
"Мы все хотим жить в ухоженном и комфортном округе, но для этого нужна нормальная инфраструктура. Никому не нравится, когда человек выгуливает свою собаку на траве возле дома. Так давайте сделаем больше специальных площадок", – сказал он.
Леонов отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
С ним согласились и пришедшие на встречу заводчики собак, добавив, что существующие площадки зачастую недостаточно оснащены – на них не хватает урн и скамеек. Среди желаемых улучшений жители назвали установку зарядок для мобильных телефонов и Wi-Fi.
Леонов подчеркнул, что реализация подобных предложений поможет сделать жизнь в ЦАО комфортнее.
Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что выгуливать домашних питомцев можно только при условии обязательного обеспечения безопасности других граждан и зверей. Она напомнила, что на федеральном уровне хозяин животного обязан быть рядом с ним при переходе проезжей части, во дворах домов, лифтах, помещениях общего пользования, а также на спортивных площадках.
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