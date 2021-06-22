Ветеринар дал рекомендации, как обезопасить своего питомца в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 рассказал, как обеспечить комфорт домашним животным в жару.
Ранее сообщалось, что во вторник, 22 июня, в городе был установлен температурный рекорд. К полудню воздух в Москве прогрелся до +31,9 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован более века назад – в 1917 году. Из-за жары почти до конца текущего дня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.
"Ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине ни на минуту. Если даже в тени стоит машина, там в жару быстро начинает подниматься температура, там через пять минут дышать нечем. А если уж на солнце, то там буквально три минуты хватит. Это действительно может быть фатальным для питомца", – сказал Шеляков.
По словам ветеринара, определенная опасность перегреться для животных есть и дома. По этой причине, оставляя питомца одного, следует создать для него комфортные условия.
В жару также важно скорректировать время выгула, подчеркнул эксперт. "Утреннюю прогулку сдвигать на более раннее время, когда солнце менее агрессивное, вечерние – на более позднее. И обязательно иметь с собой запас воды", – пояснил он.
Вместе с тем специалист добавил, что в такую погоду лучше всего выгуливать собаку на поводке без намордника. "Он мешает животному открыть рот. А когда питомец начинает перегреваться, то в первую очередь открывает рот, высовывает язык и начинает усиленно дышать. В итоге избыток тепла уходит из организма", – сказал Шеляков.
Кроме того, по мнению эксперта, животным можно плавать, если они нормально относятся к воде. "Не переохлаждаться, соблюдать режим купания, по возможности вытирать насухо, укутывать, если сильный ветер. Маленьким собачкам минуты две можно купаться. Точных нормативов по времени нет, но чем меньше у вас животное, тем быстрее оно будет охлаждаться", – порекомендовал собеседник Москвы 24.
А вот тащить животное к воде насильно, если видим, что оно перегрелось, опасно, предостерег ветеринар. Из-за резкой смены температур у питомца может случиться остановка сердца. "При признаках перегрева, даже если мы относим в тень, мы можем только смочить собаке лоб, подмышечные впадины, но не обливать ее всю", – подытожил Шеляков.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели.
По словам синоптика, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару. Леус сообщил, что уже к середине следующей недели температура воздуха будет составлять около +25...+27 градусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: