Ветеринар дал рекомендации, как обезопасить своего питомца в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 рассказал, как обеспечить комфорт домашним животным в жару.

Ранее сообщалось, что во вторник, 22 июня, в городе был установлен температурный рекорд. К полудню воздух в Москве прогрелся до +31,9 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован более века назад – в 1917 году. Из-за жары почти до конца текущего дня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.

"Ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине ни на минуту. Если даже в тени стоит машина, там в жару быстро начинает подниматься температура, там через пять минут дышать нечем. А если уж на солнце, то там буквально три минуты хватит. Это действительно может быть фатальным для питомца", – сказал Шеляков.

По словам ветеринара, определенная опасность перегреться для животных есть и дома. По этой причине, оставляя питомца одного, следует создать для него комфортные условия.





Михаил Шеляков ветеринар Важно обеспечить приток свежего воздуха, оставить неограниченное количество воды и запрещено оставлять животных дома в клетках. Днем на нее может начать падать свет, клетка окажется под палящими лучами, и никуда не уйти. Питомцы должны иметь возможность свободно перемещаться по квартире, найти для себя комфортное место.

В жару также важно скорректировать время выгула, подчеркнул эксперт. "Утреннюю прогулку сдвигать на более раннее время, когда солнце менее агрессивное, вечерние – на более позднее. И обязательно иметь с собой запас воды", – пояснил он.

Вместе с тем специалист добавил, что в такую погоду лучше всего выгуливать собаку на поводке без намордника. "Он мешает животному открыть рот. А когда питомец начинает перегреваться, то в первую очередь открывает рот, высовывает язык и начинает усиленно дышать. В итоге избыток тепла уходит из организма", – сказал Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринар Даже если намордник кажется достаточно свободным, но собака в нем не может широко раскрыть рот, то она может получить тепловой удар: начнет пускать слюни, станет заторможенной. Если животное перегрелось, его следует перенести в тень, прохладное место. Да и вообще в такую погоду даже от дома уходить не стоит.

Кроме того, по мнению эксперта, животным можно плавать, если они нормально относятся к воде. "Не переохлаждаться, соблюдать режим купания, по возможности вытирать насухо, укутывать, если сильный ветер. Маленьким собачкам минуты две можно купаться. Точных нормативов по времени нет, но чем меньше у вас животное, тем быстрее оно будет охлаждаться", – порекомендовал собеседник Москвы 24.

А вот тащить животное к воде насильно, если видим, что оно перегрелось, опасно, предостерег ветеринар. Из-за резкой смены температур у питомца может случиться остановка сердца. "При признаках перегрева, даже если мы относим в тень, мы можем только смочить собаке лоб, подмышечные впадины, но не обливать ее всю", – подытожил Шеляков.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал, что тридцатиградусная жара спадет в Москве к середине следующей недели.

По словам синоптика, уже в предстоящие выходные в город придут локальные кратковременные дожди и грозы, которые немного собьют жару. Леус сообщил, что уже к середине следующей недели температура воздуха будет составлять около +25...+27 градусов.