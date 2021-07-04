Тимофей Баженов прокомментировал новый проект мэрии по развитию велоинфраструктуры

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Столичный проект "Зеленое кольцо", который объединит парки города единым велосипедным маршрутом, является очень значимым для Москвы, заявил лидер общественного движения Тимофей Баженов.

"Это отличная новость не только потому, что велосипед полезен для здоровья. Велосипед остается самым экологичным видом транспорта. Если часть жителей столицы пересядет на велосипеды, это поможет снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Воздух в столице станет заметно чище", – сказал Баженов.

Он подчеркнул, что транспорт для активного отдыха набирает популярность среди москвичей. В связи с этим единая сеть велодорожек сделаем комфортным передвижение как водителей, так и пешеходов. Кроме того, такая инициатива простимулирует горожан на ведение здорового образа жизни.



Баженов добавил, что 49 процентов территории Москвы представляют собой зеленые насаждения. По его словам, правительство города уделяет огромное внимание развитию парков. В частности, около 10 процентов промзон в ближайшем будущем будут преобразованы в зоны отдыха.

Для сохранения зеленых территорий в городе Баженов предлагает ввести 10-летний мораторий на сокращение территории природных зон столицы.

"В парках надо гулять, а не строить. Развитие города всегда должно идти в интересах жителей, а не застройщиков. Мы должны внимательно относиться к реконструкции парковых зон и следить за тем, чтобы зеленый облик Москвы не терялся на фоне новых построек", – заключил Баженов.



Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что крупнейшие парки столицы планируют соединить сетью велодорожек.

Он отметил, что один из крупных проектов, который реализуют власти города, – "Зеленое кольцо". В рамках него основные парки Москвы свяжут велодорожками в течение последующих 3–3,5 года. Он станет одним из крупнейших подобных проектов в Европе по объему и возможности поездок на велосипедах, а результат его реализации будет "позитивным и положительным", отметил чиновник.

