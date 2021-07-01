Крупнейшие столичные парки свяжут сетью веломаршрутов – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крупнейшие парки столицы планируют соединить сетью велодорожек. Об этом в ходе Московского урбанистического форума заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что один из крупных проектов, который реализуют власти города, – "Зеленое кольцо". В рамках него основные парки Москвы свяжут велодорожками в течение последующих 3–3,5 лет. Он станет одним из крупнейших подобных проектов в Европе по объему и возможности поездок на велосипедах, а результат его реализации будет "позитивным и положительным", отметил чиновник.

Ранее в Москве начали создавать веломаршрут от станции МЦД Щукинская до станции МЦК Коптево, который является частью "Зеленого кольца".

Велополоса уже появилась в 3-м Михайловском переулке, а в Полесском проезде – велосипедная зона. Как отметили в Дептрансе, у велосипедистов там абсолютный приоритет: им можно двигаться по всей ширине проезжей части, а скорость для транспорта ограничена 20 километрами в час.

