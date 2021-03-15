В Москве появится до 100 километров новых велополос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 100 километров новых велополос появится в четырех районах Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Он рассказал, что временные велополосы появятся в четырех районах – Академическом, Марьине, Отрадном и Строгине. Помимо этого, появится больше тысячи парковок для личных велосипедов.

"Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы сделать велосеть связной: пользоваться ею будет безопасно и удобно", – отметил Ликсутов.

Он уточнил, что это станет первым этапом проекта "Зеленое кольцо". Велоинфраструктура в рамках проекта появится на участке от МЦД Щукинская до Тимирязевского парка и МЦК Коптево.

Ранее власти Москвы рассказали о развитии велопроката в городе. В 2020 году было совершено 5,7 миллиона поездок, что стало рекордом. В связи с этим правительство Москвы планирует и дальше развивать сервис проката.