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Технологии

17:14

Instagram анонсировал масштабные изменения

технологии

Фото: depositphotos/prykhodov

Социальную сеть Instagram ждут изменения в ближайшие месяцы. Об этом сообщил ее глава Адам Моссери.

По его словам, Instagram будет ориентироваться на развитие формата видео, а в лентах пользователей будет больше постов из аккаунтов не из числа подписок. Сейчас посмотреть рекомендованное можно только через специальную вкладку.

"Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками", – отметил Моссери.

Также социальная сеть уделит внимание онлайн-торговле и обмену сообщениями. Глава Instagram отметил, что будет сделан акцент на полноэкранные, иммерсивные, разлекательные ролики, ориентированные на просмотр с мобильного телефона. Изменения будут внедряться постепенно в течение полугода или года.

Ранее сообщалось, что в Instagram может появиться функция, которая позволит пользователям публиковать свои фотографии и видео с помощью компьютера.

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