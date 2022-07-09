Wow эффект
Все самое яркое, необычное и удивительное: человек-ракета, орбитальная станция США, розыгрыш для невнимательных водителей, любимые всеми котики и многое-многое другое каждый день в программе "Wow эффект". Мы вылавливаем для Вас в интернете самые шокирующие, красивые или просто любопытные ролики.
Выпуски программы
-
"Wow эффект": тренд с накладными наушниками
09 июля 2022, 01:00
-
"Wow эффект": в США создали контактные линзы с дополненной реальностью
02 июля 2022, 01:00
-
"Wow эффект": водонепроницаемая робособака
27 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": канадский инженер создал самый большой в мире экзоскелет
24 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": британские ученые показали новую технологию левитации
23 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": в Сети завирусились видео с Манхэттенхенджем
22 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": антропологи воссоздали облик человека, жившего 10 000 лет назад
21 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": группа Weezer предложила фанатам стать "живой" пластинкой
20 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": блогер из США придумал необычный будильник
17 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": австрийский хакер взломал электромобиль с помощью смартфона
16 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": китайская компания показала тестовый полет беспилотного такси
15 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": вулкан проснулся на Филиппинах
14 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": флешмоб с пощечинами мексиканскими лепешками
10 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": Робби Уильямс представил новую версию Angels
09 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": в Сети появился тизер сериала "Песочный человек"
08 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": вышел тизер фильма "Майор Гром: Трудное детство"
07 июня 2022, 13:00
-
"WOW эффект": медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с 70-летием правления
06 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": польский футболист сделал пародию на GTA
03 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": в Сети появился первый тизер фильма "Пиноккио"
02 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": возрождение старого челленджа с вешалкой в TikTok
01 июня 2022, 13:00
-
"Wow эффект": нападение на картину "Мона Лиза" в Лувре
31 мая 2022, 13:00
-
"Wow эффект": Gucci создаст свою команду киберспортсменов
27 мая 2022, 01:00
-
"Wow эффект": воздушно-реактивные двигатели на скейтборде и спорткаре
26 мая 2022, 01:00
-
"Wow эффект": Marvel представила новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"
25 мая 2022, 01:00