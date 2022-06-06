"WOW эффект": медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с 70-летием правления

На канале в YouTube британская королевская семьи опубликовала ролик, который стал одним из самых популярных видео минувших выходных. Медвежонок Паддингтон поздравил Елизавету II с 70-летием правления.

Известный каждому английскому ребенку герой книг, мультфильмов и кино заглянул к королеве на чай, но оказался в неловкой ситуации. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".