Боррелиоз стали чаще выявлять у жителей Москвы после укуса клещей

Фото: Москва 24/Александра Липкина

В Москве стали чаще регистрировать боррелиоз после укуса клещей. В 2010 году выявили почти 500 случаев, а в 2021-м – 1050, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Специалисты связывают этот рост с лучшей выявляемостью. При этом в столице болезнь Лайма находят в два раза чаще, чем в Московской области.

Отмечается, что чаще всего клещей цепляют за городом, а анализ сдают уже в городе. При этом боррелиоз разносят и столичные насекомые. Например, в 2021 году его подхватили в Коломенском парке, Строгинской пойме, Лосином Острове и Битцевском лесу.

Диагностировать это заболевание трудно, так как в некоторых случаях у пациента отсутствуют внешние признаки. В этом случае заражение можно выявить с помощью теста на антитела. При этом в случае боррелиоза они образуются не сразу, а к третьей-четвертой неделе, когда инфекция может перейти на внутренние органы.

Заведующая лабораторией клещевого энцефалита и других вирусных энцефалитов Федерального научного центра имени Чумакова РАН Надежда Колясникова рассказала, что у 10% зараженных антитела не вырабатываются.

Боррелиоз лечится антибиотиками, однако в случае несвоевременной терапии он может перейти на суставы, периферическую нервную систему, печень и сердце.

Ранее санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, какие средства могут помочь защититься от клещей. По словам эксперта, необходимо пользоваться акарицидными средствами против паразитов. С их помощью требуется обработать дачный участок, а особенно траву, кусты и прикорневую зону деревьев.

