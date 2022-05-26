Врач рассказал, какие средства помогут защититься от клещей

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Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, какие средства могут помочь защититься от клещей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, необходимо пользоваться акарицидными средствами против паразитов. С их помощью требуется обработать дачный участок, а особенно траву, кусты и прикорневую зону деревьев.

Для личной безопасности Дубинин рекомендовал пользоваться закрытой одеждой для выходов на природу. Одежду и обувь следует также обработать репеллентом или эфирным маслом эвкалипта или мяты. Вещи необходимо регулярно осматривать.

Санитарный врач предупредил, что укус клеща может привести к развитию клещевого энцефалита, опасность которого заключается в возможном развитии паралича в связи с поражением центральной нервной системы.

Чаще всего клещи сидят на траве или небольших кустарниках, поднимаясь снизу вверх, а не наоборот. Пик активности паукообразных приходится на май и июнь.

Ранее жителей Москвы предупредили о повышенной активности клещей на природных территориях столицы. В Мосприроде напомнили, что такие зоны не обрабатываются химическими веществами.

