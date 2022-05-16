Эксперт сообщил об опасности лечения вшей с помощью народных средств

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Педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Егор Гаврюшкин предупредил о вреде лечения вшей народными средствами для человеческого организма.
"У некоторых родителей существует стереотипное представление, что необходимо использовать народные средства – керосин, дихлофос, уксус или бензин. Вред организму ребенка будет гораздо больше, чем польза. Тот же дихлофос – это яд, а уксус может вызвать сильные ожоги кожи головы", – приводит его слова "Газета.ру".
Среди эффективных средств лечения эксперт назвал противопаразитарные шампуни, кремы и мази. По словам эксперта, в них содержатся биологические и химические добавки, являющиеся ядом для вшей, при этом безопасным средством для организма человека.
Врач подчеркнул необходимость лечения вшей на ранних стадиях, так как, запустив его, существует вероятность заразиться эпидемическим возвратным тифом.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил о риске инфицирования паразитами при употреблении роллов, суши и других блюд японской пищи из сырой рыбы.
По словам Калинчева, лечение от паразитов представляет собой сложный процесс, поскольку симптоматика заражения является неявной, а терапия отличается не самой высокой эффективностью.
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