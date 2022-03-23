Диетолог предупредил об опасности употребления суши и роллов

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Употребление роллов, суши и других блюд японской пищи из сырой рыбы несет высокий риск инфицирования паразитами, заявил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев Ura.ru.

"То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало", – сказал врач.

По словам Калинчева, лечение от паразитов представляет собой сложный процесс, поскольку симптоматика заражения является неявной, а терапия отличается не самой высокой эффективностью.

Нейтрализовать угрозу опасных микроорганизмов можно с помощью имбиря и васаби, подаваемых к японским блюдам, отметила врач Лариса Алексеева. В то же время она предупредила, что эти добавки могут быть опасны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее американские биологи выяснили, что водоросли, в которые заворачивают суши и роллы, оказывают положительное влияние при борьбе с коронавирусом.

Ученые объяснили, что полисахариды водорослей окутывают белок коронавируса и не дают ему распространяться. Биологи выразили надежду, что получится синтезировать данный элемент и создать лекарство от заболевания на растительной основе.

