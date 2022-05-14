Медсестра рассказала о действиях при укусе гадюки или клеща

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В случае укуса клеща или змеи рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Об этом старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Марина Яковенко рассказала "Вечерней Москве".
По ее словам, специалисты медучреждения без вреда для здоровья смогут удалить клеща и обработать рану. Кроме того, в больнице паразита сдадут на анализы, чтобы удостоверится, что он не является носителем опасного заболевания.
При укусе змеи же необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь или самостоятельно отправиться в медучреждение. На месте же можно очистить рану мыльной проточной водой чистыми руками, а после продезинфицировать место укуса. Затем рекомендуется наложить чистую недавящую повязку, а тело освободить от одежды и украшений.
Яковенко подчеркнула, что в случае несоблюдения правил распространившийся отек затруднит оказание первой помощи. В случае укуса конечности необходимо создать неподвижность в поврежденной части тела.
Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов предупредил о пике клещей. Он отметил, что оценить колебания численности насекомых невозможно, поскольку в каждом регионе этот аспект варьируется.
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