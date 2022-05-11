В Роспотребнадзоре опасаются возможного роста числа передаваемых комарами инфекций

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила о возможном подъеме в регионах России заболеваемости инфекциями, распространяемыми комарами из-за изменения климата.

"Мы видим, что те климатические условия, которые меняются из года в год, они могут привести к подъему заболеваемости не только в южных регионах нашей страны, но и во всех федеральных округах европейской части России, южных территорий Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока", – сообщила она на форуме "Здоровье нации – основа процветания России".

По ее словам, более 70 случаев лихорадки Западного Нила было зафиксировано в РФ в прошлом году.

Ранее завотделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина сообщила, что укус комара может вызвать аллергическую реакцию, а также заражение некоторыми инфекциями. По ее словам, летом комары могут быть переносчиками лихорадки, малярии.