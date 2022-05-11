Иммунолог назвал опасные инфекции летнего сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Летом люди чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

"Существует несколько десятков кишечных инфекций, у которых огромное количество различий. Есть кишечные инфекции с поражением печени, это вирусный гепатит А", – сказал Викулов Ura.ru.

Специалист отметил, что у инфекций разные симптомы, в любом случае нужно обратиться к врачу.

Ранее завотделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что укус комара может вызвать аллергическую реакцию, а также заражение некоторыми инфекциями.

По ее словам, летом комары могут быть переносчиками лихорадки, малярии. В свою очередь, врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что особенно опасны комары в субтропическом климате.

