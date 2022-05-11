Москвичам напомнили правила поведения при встрече со змеей

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Специалисты Мосприрды напомнили, как вести себя при встрече со змеей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если вы отправились на природную территорию и встретили змею, не приближайтесь к ней, не трогайте, не делайте резких движений и не пугайте пресмыкающееся", – рассказали в ведомстве.

В Мосприроде добавили, что встречающиеся в столице и области ужи безопасны и не ядовиты, в отличие от гадюк. В случае укуса последних требуется переместиться в тень и наложить на рану давящую повязку. Кроме того, следует пить много воды, снизить нагрузку на конечность и оперативно обратиться к врачу.

Горожан предупредили, что сейчас начался брачный период пресмыкающихся, из-за чего повышается активность змей. Специалисты пояснили, что ужи скоро начнут откладывать яйца.

Ранее Минздрав Подмосковья напомнил, что яд гадюки нельзя отсасывать из раны пострадавшего. Место укуса достаточно обработать антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом.