Врачи Подмосковья напомнили о первой помощи при укусе змеи

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Минздрав Подмосковья рекомендует немного выдавить яд из раны после укуса гадюки и обработать ее антисептиком или перекисью водорода, сообщается на сайте ведомства.
"Нельзя ни в коем случае его отсасывать, так как большая вероятность его проникновения через слизистую рта. Место укуса обрабатывают антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом. Не нужно перетягивать жгутом пострадавшую руку или ногу – это только усилит местное воздействие яда, может возникнуть некроз", – рассказала главный внештатный педиатр Миндрава Московской области Нисо Одинаева.
Эксперт отметила, что укус гадюки не является смертельным, но в случае специфической аллергической реакции может привести к летальному исходу.
По словам Одинаевой, при попадании яда в кровь чаще всего появляются головокружение, вялость, головная боль, тошнота, одышка, частый пульс. Пострадавшего нужно уложить в горизонтальное положение, дать обильное питье. А для замедления всасывания яда следует приложить холод к месту укуса.
После оказания первой помощи пострадавшего нужно отвезти в лечебное учреждение, подчеркнула она.
Одинаева также рекомендовала не поддаваться панике при встрече со змеей, подождать, пока змея отползет, а при проявлении активности – медленно отступить и, развернувшись, уходить.
Ранее комитет лесного хозяйства Московской области призвал гуляющих в подмосковных лесах быть внимательнее в связи с тем, что после зимы там проснулись гадюки.
В комитете уточнили, что этот вид змей становится ядовитым сразу после рождения. Однако следует знать, что они нападают на людей, лишь когда существует угроза их жизни и жизни их потомства, если на них наступают по неосторожности или берут в руки.
При случайной встрече с гадюкой специалисты советуют соблюдать дистанцию и не делать резких движений. А при походе в лес надо надевать закрытую обувь и одежду.
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