Биолог предупредил о смертельной опасности укусов насекомых для аллергиков

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Биолог Павел Глазков предупредил о повышенной опасности насекомых и паукообразных для людей, страдающих от аллергии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Наиболее опасными последствиями Глазков назвал удушье и отек Квинке. При этом человек может быть устойчив к яду одних насекомых, но уязвим перед веществом, выделяемым другими насекомыми.

Специалист объяснил, что серьезная реакция организма может последовать на укус муравья или гадюки, причем во втором случае зафиксированы летальные случаи из-за вызванной ядом змеи аллергии.

Отдельно биолог предупредил об укусах пауков. По словам Павла Глазкова, смертельно опасных видов в России практически нет, за исключением черной вдовы – в случае ее укуса можно разрушить белок яда, прижигая место прокола спичкой.

Специалист подчеркнул, что аллергия зависит от индивидуальных особенностей организма и имеет накопительный эффект. В данном случае следует избегать воздействия раздражителей – возможно, даже временно переехать в другой регион.

Врач-невролог Дарья Демихова ранее рассказала, как можно облегчить симптомы весенней аллергии в период цветения. Без лекарственных препаратов требуется тщательно соблюдать личную гигиену, увлажнять воздух и держать закрытыми окна.