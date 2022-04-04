Иммунолог рассказал, как правильно принимать витамины

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Любые витамины нужно принимать вместе с едой, чтобы они лучше усваивались, рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Так устроены все пищеварительные системы. Когда продукт переваривается, тогда он и усваивается. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено", – рассказал Болибок в беседе с Ura.ru.

Иммунолог отметил, что полный комплекс витаминов не могут восполнить натуральные продукты.

По его словам, большинство населения на сегодняшний день ведет малоподвижный образ жизни, в связи с чем трудозатраты в калориях относительно низкие, а это означает, что и употребляемых продуктов должно быть меньше. Это, как отметил Болибок, приводит к тому, что человек не может обеспечить суточную потребность в витаминах.

"Интенсивность сельского хозяйства приводит к тому, что в натуральных продуктах происходит дефицит микроэлементов", – добавил врач.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова предупредила, что нельзя самостоятельно назначать себе витамины. По ее словам, их переизбыток в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям. Она отметила, что витамины назначает врач по результатам анализов и состоянию пациента.