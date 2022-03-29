Врачи предупредили об опасности употребления витаминов и БАДов

Фото: depositphotos/nikolasvn

Многие люди самостоятельно назначают себе витамины, заподозрив их недостаток. Однако делать этого нельзя, рассказала член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова.

По ее словам, переизбыток витаминов в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям. Специалист подчеркнула, что витамины должен назначать врач по результатам анализов и состоянию пациента.

"Чтобы избежать передозировки, препараты необходимо применять в рекомендуемых дозах, с едой, нельзя самому их себе назначать. Подбор витаминов и их дозировка должны быть индивидуальны", – цитирует Серебрякову "Газета.ру".

Врач-аллерголог Мария Польнер добавила, что зачастую люди самостоятельно назначают себе витамины из-за маркетингового хода, который максимально упрощает назначение добавок для понятного каждому.

"Для кожи", "для волос", "для глаз", "для женского здоровья" и прочего. Это создает иллюзию безопасности и безусловной пользы", – отметила Польнер.

При этом большинство, рассказала аллерголог, принимает витамины на всякий случай, считая, что любое их количество будет полезно.

"Но любые лекарства, которые применяются внутрь, должны быть назначены специалистом на основе анамнеза, то есть состояния, указывающего на дефицит витаминов, и после проведения анализа крови для установления уровня нехватки", – заключила Польнер.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что отвыкнуть от фастфуда вполне возможно, но на первых порах любителям быстрого перекуса придется непросто. Дело в том, что вкусовое сочетание жирного и сладкого воспринимается головным мозгом как самое притягательное. По словам врача, если организм ежедневно требует фастфуд, значит, мозг уже приучен к определенному сочетанию запаха и вкуса.

