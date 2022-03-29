Врачи предупредили об опасности употребления витаминов и БАДов

Фото: depositphotos/nikolasvn
Многие люди самостоятельно назначают себе витамины, заподозрив их недостаток. Однако делать этого нельзя, рассказала член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова.
По ее словам, переизбыток витаминов в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям. Специалист подчеркнула, что витамины должен назначать врач по результатам анализов и состоянию пациента.
"Чтобы избежать передозировки, препараты необходимо применять в рекомендуемых дозах, с едой, нельзя самому их себе назначать. Подбор витаминов и их дозировка должны быть индивидуальны", – цитирует Серебрякову "Газета.ру".
Врач-аллерголог Мария Польнер добавила, что зачастую люди самостоятельно назначают себе витамины из-за маркетингового хода, который максимально упрощает назначение добавок для понятного каждому.
"Для кожи", "для волос", "для глаз", "для женского здоровья" и прочего. Это создает иллюзию безопасности и безусловной пользы", – отметила Польнер.
При этом большинство, рассказала аллерголог, принимает витамины на всякий случай, считая, что любое их количество будет полезно.
"Но любые лекарства, которые применяются внутрь, должны быть назначены специалистом на основе анамнеза, то есть состояния, указывающего на дефицит витаминов, и после проведения анализа крови для установления уровня нехватки", – заключила Польнер.
Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что отвыкнуть от фастфуда вполне возможно, но на первых порах любителям быстрого перекуса придется непросто. Дело в том, что вкусовое сочетание жирного и сладкого воспринимается головным мозгом как самое притягательное. По словам врача, если организм ежедневно требует фастфуд, значит, мозг уже приучен к определенному сочетанию запаха и вкуса.
"Доктор 24": чем заменить свежие овощи зимой и весной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: