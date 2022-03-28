Диетолог назвала необходимые организму витамины весной

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Весной иммунитет человека зачастую бывает ослаблен из-за недостатка солнца и вирусных инфекций, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, в весенний период поддержать иммунную систему помогут продукты, содержащие жирорастворимые витамины. Так, витамин D содержится в сельди, скумбрии, палтусе и других сортах жирной рыбы. В большем количестве этот витамин содержится в печени трески.

Также организму весной необходим витамин А.

"Витамин А необходим для нормального функционирования зрения и обновления слизистых оболочек. То есть он выступает как иммуномодулятор, потому что вирус цепляется за слизистую. Этот витамин содержится в масле, сметане, сливках, яичном желтке", – рассказала Соломатина.

По ее словам, весной также нужны продукты с содержанием бета-каротина. Этот элемент содержится в моркови, тыкве, цитрусовых, кураге.

Укрепить иммунитет в весенний период также поможет витамин С, который содержится в болгарском перце, замороженной смородине, квашеной капусте, брокколи, цитрусовых и клюкве.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что избыток витамина D в организме может привести к ухудшению состояния костей и спровоцировать появление камней в почках. По словам эксперта, принимать витамин D следует только после консультации с врачом и сдачи анализа.

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который накапливается в организме, объясняет терапевт. Его передозировка способна вызвать проблемы со здоровьем, предупреждает Чернышова.

